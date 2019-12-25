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В Петербурге водитель автовышки пострадал в ДТП с автовозом на КАД
Сегодня, 15:58
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В Петербурге водитель автовышки пострадал в ДТП с автовозом на КАД

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По словам очевидца, пострадавшего вытаскивали из-под машины.

Днем 25-го августа на внешнем кольце КАД в районе дамбы столкнулись автовышка и автовоз. По информации от источника Piter.TV, есть пострадавший.

ДТП произошло в 11 часов. Пострадавший находился в автовышке. 26-летнего мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Сестрорецка. Несколько машин, которые перевозил автовоз, получили повреждения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге нашли водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП на КАД. 

Фото: VK / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Сергей Галашин

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Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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