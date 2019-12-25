В Петербурге нашли водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП на КАД

Он сбил 38-летнюю женщину, которая переходила трассу вне зоны перехода.

Полицейские задержали участника аварии на КАД Петербурга, в результате которой погибла женщина.

По информации источника, 24 августа около двух часов ночи 58-летний водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 38-летнюю женщину, которая переходила трассу вне зоны перехода. Автомобилист скрылся с места ДТП.

В тот же день подозреваемого остановили у дома № 73 по Заневскому проспекту. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: ВКонтакте / ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО