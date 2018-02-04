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На КАД Петербурга в результате аварии скончалась женщина-пешеход
Сегодня, 17:57
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На КАД Петербурга в результате аварии скончалась женщина-пешеход

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Полиция выясняет детали аварии.

В ночь на 24 августа на кольцевой автодороге в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась женщина-пешеход. Информация появилась на странице ГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти ВКонтакте. 

Женщину сбили на 114-м километре КАД, в направлении от дамбы в сторону съезда в Ломоносов. В настоящее время выясняются детали аварии. Полиция просит очевидцев, обладающих какой-либо информацией по данному ДТП, связаться по телефона: +79817881040.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три человека.

Фото: ВКонтакте / ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО 

Теги: дтп, женщина-пешеход, кад
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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