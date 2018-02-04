На КАД Петербурга в результате аварии скончалась женщина-пешеход

Полиция выясняет детали аварии.

В ночь на 24 августа на кольцевой автодороге в результате дорожно-транспортного происшествия скончалась женщина-пешеход. Информация появилась на странице ГИБДД по Ломоносовскому району Ленобласти ВКонтакте.

Женщину сбили на 114-м километре КАД, в направлении от дамбы в сторону съезда в Ломоносов. В настоящее время выясняются детали аварии. Полиция просит очевидцев, обладающих какой-либо информацией по данному ДТП, связаться по телефона: +79817881040.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три человека.

Фото: ВКонтакте / ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО