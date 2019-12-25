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В ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три человека
Сегодня, 15:54
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В ДТП на трассе "Сортавала" пострадали три человека

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ДТП произошло в левом ряду на 10-м километре трассы А-121 Сортавала, по направлению в город.

Во Всеволожском районе Ленобласти 24 августа произошла крупная дорожная авария.

По словам очевидцев, ДТП произошло в левом ряду на 10-м километре трассы А-121 Сортавала, по направлению в город.

По данным пожарно-спасательной службы МО" Агалатовское сельское поселение", ДТП произошло в 13:50. Установлено что при столкновении двух автомобилей пострадали три человека, они были доставлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

С начала года в Петербурге и области произошло 411 ДТП с участием детей.

Фото: ВКонтакте / ОУ "Пожарно-спасательная служба МО" Агалатовское

Теги: дтп с пострадавшими, сортавала
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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