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В Петербурге в понедельник усилится ветер
Сегодня, 10:35
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Shdaria
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В Петербурге в понедельник усилится ветер

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В Петербурге 16 октября ожидается сильный ветер с дождем.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждает о усилении ветра 16 октября. Синоптики сообщают, что днем с 13 часов ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Он может достигать до 12-16 метров в секунду. 

Температура воздуха в понедельник прогреется всего до 11 градусов тепла, а дождь будет лить весь день. 

Жителям Северной столицы рекомендуют поставить свои машины в гараж или припарковать далеко от деревьев и шатких конструкций. Также стоит обходить рекламные щиты, неустойчевых сооружений.

 

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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