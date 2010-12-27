В Петербурге в понедельник усилится ветер

В Петербурге 16 октября ожидается сильный ветер с дождем.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти предупреждает о усилении ветра 16 октября. Синоптики сообщают, что днем с 13 часов ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Он может достигать до 12-16 метров в секунду.

Температура воздуха в понедельник прогреется всего до 11 градусов тепла, а дождь будет лить весь день.

Жителям Северной столицы рекомендуют поставить свои машины в гараж или припарковать далеко от деревьев и шатких конструкций. Также стоит обходить рекламные щиты, неустойчевых сооружений.