В Петербурге во дворах и на газонах появились странные грибы

Некоторые из них могут быть опасны для человека.

После дождей горожане начали замечать странные грибы во дворах, парках, скверах и на детских площадках. Люди беспокоятся, что они могут оказаться опасными для детей и животных.

лен Санкт-Петербургского микологического общества Антон Трофимов рассказал "Невским Новостям", что, к примеру, навозники, типа рассеянного, не представляют угрозы. А вот свинушка тонкая – другое дело, она является супернакопителем цезия-137. Гриб содержит вещество, которое разрушает почки человека.

Эксперт отметил, что на Васильевском острове можно встретить даже шампиньоны. Кроме того поздней осенью могут показаться зимние опята, но их лучше не собирать в черте города.

Ранее мы писали, что в Нижне-Свирскои заповеднике обнаружили ползающее грибоподобное существо.

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