В Петербурге вновь пройдет благотворительная акция "Дети вместо цветов"

Средства пойдут на лечение тяжелобольных детей, а не на цветы.

Петербургские школы примут участие в благотворительной акции "Дети вместо цветов". Классы подарят учителю один большой букет вместо множества отдельных. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал президент благотворительного фонда "Алеша" Алексей Зиновьев.

Деньги, сэкономленные с покупки билетов, перечисляют на помощь тяжелобольных детям. В этом году фонд помогает 13-летнему Дамиру из Чебоксар. У мальчика аномальное развитие конечностей – практически отсутствуют стопы ног и кисти рук. На протезы нужно собрать более 10 млн рублей.

В прошлом году в акции приняли участие более 95 тысяч школьников из 215 населенных пунктов. Впервые акция прошла в 2014 году.

Ранее петербургские флористы рассказали, в какую стоимость обойдётся букет на 1 сентября.

Фото: Piter.tv