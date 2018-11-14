Владелец холдинга-банкрота предстанет перед судом Петербурга по делу о мошенничестве с домами сотрудников ФСБ

СК завершил расследование. Дело направлено в Пркуратуру.

Руководство "Петротреста" обвиняют в хищении 233 миллионов рублей. Об этом сообщает "Петербургский дневник". По данным издания, компания незаконно присвоила средства, выделенные на строительство домов для сотрудников ФСБ. Здания должны были появиться не только на территории Северной столицы, но и в Мурманске и Сортавале.

На данный момент расследование дела в Следственном комитете завершено. Специалисты считают, что имело место быть мошенничество в особо крупном размере. Сейчас основными фигурантами дела проходят экс-президент холдинга, вице-президент по экономике и финансам, а также главный бухгалтер организации.

В ближайшее время материалы будут переданы в Прокуратуру для утверждения обвинения. После этого делом займется Куйбышевский районный суд. Максимально участником расследования грозит до десяти лет лишения свободы. Все подозреваемые находятся под домашним арестом.

Напомним, что суд Петербурга оправдал "контрабандистов", перевозивших кокаин в бутылках с ромом.

Фото: Piter.tv