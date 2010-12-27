Суд Петербурга оправдал "контрабандистов", перевозивших кокаин в бутылках с ромом

Обвинение не смогло доказать вину фигурантов расследования.

В Городском суде Санкт-Петербурга оправдали фигурантов дела о контрабанде. Согласно решению инстанции бывшие подозреваемые смогут реабилитировать свое положение в обществе. Однако, вещественные доказательства расследования продолжат храниться в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных судов по региону.

Отметим, что следствие продолжает считать, что именно Антона Мельникова, Андрея Бредкина, Герогия Кольваха и Евгения Савченко занимались привозом в Петербург из Доминиканы запрещенные вещества. Наркотики обнаружили оперативники, когда обыскивали бутылки с ромом. Обвинение заявило, что предполагаемые преступники входили в группировку, действовавшую в Северной столице в 2015 году. Молодые люди якобы закупали кокаин, а затем растворяли его в алкогольной продукции. Затем тары с разбавленными веществами попадали на территорию России.

Напомним, что СК занимается делом о массовой драке школьников в Невском районе.

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