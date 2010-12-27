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В Петербурге выявили 37 "чёрных кредиторов"
Сегодня, 21:48
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nadezhda_sib

В Петербурге выявили 37 "чёрных кредиторов"

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Речь идет об организациях, которые незаконно дают займы частным лицам.

В Петербурге обнаружили 13 финансовых пирамид. Всего на территории Северо-Западного федерального округа обнаружили 205 "черных кредиторов", сообщила пресс-служба Банка России.  

Лидером в списке организаций, которые незаконно предоставляли займы гражданам стала Архангельская область. Там были найдены 54 юридических лица. Второе место разделил Петербург и Вологодская область (37 организаций). В Калининградской области - 21, а в Республике Карелии - 14. 

Помимо этого в Северной столице удалось рассекретить 7 незаконных форекс-диллеров и 2 страховых брокера. 

По фактам возбудили 8 уголовных и 121 административное дело. За незаконную деятельность нарушители могут заплатить от 20 до 500 тыс. рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у "Ленэнерго" за 10 месяцев украли электроэнергии на 345 млн

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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