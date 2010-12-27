У "Ленэнерго" за 10 месяцев украли электроэнергии на 345 млн

Энергетики зафиксировали более 4 тыс. случаев воровства электричества.

За 2019 год с петербуржцев взыскали в общей сложности 345 млн рублей за "воровство" электроэнергии. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба "Ленэнерго".

Всего было зарегистрировано более 4 тыс. случаев энерговоровства. В 2022 случаях горожане потребляли электричество без договора, самовольно подключившись к энергопринимающим устройствам. Также стали известны 1825 случаев безучётного потребления электроэнергии. Специалисты узнали об этом по результатам плановых и внеплановых проверок.

В компании напомнили, стоимость неучтенного потребления электричества взыскивается с владельцев объектов, что обойдется для него дороже, чем оплатить показания счетчика.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти отключили электричество из-за бобров.

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