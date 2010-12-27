В Ленобласти бобры украли электричество

В пресс-службе Ленэнерго журналистам рассказали, что свет отключали из-за нескольких факторов, одним из которых является жизнедеятельность бобров, проживающих на болоте.

В Кингисеппском районе Ленобласти бобры оставили местных жителей без электричества. Об этом пишет 47news со ссылкой на жителей соседних поселений и пресс-службу Ленэнерго.

Инцидент произошел около полудня 20 ноября. Поселение вновь осталось без света. Первое отключение произошло в 7:00 утра, а перебои люди засвидетельствовали еще пять дней назад. Жительница Анна пожаловалась журналистам на о, что сначала граждане сидели без света три дня, потом во вторник его включили, но примерно 10 раз за день он все равно отключался. В результате у женщины сгорел водяной насос. В Новом Устье владелица дачного домика Наталья заявила, что у них перебои со светом возникали с субботы. Она уточнила, что причиной отключения стали линии электропередач, установленные в болоте.

Сейчас на месте работает бригада специалистов. В понедельник деревья, которые раскусили бобры, были убраны с территории. Ленэнерго гарантировал вернуть в дома электричество до конца дня.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти неизвестный разрубил разметку на дороге в Кузьмолово.

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