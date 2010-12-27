В Петербурге полиция нашла "закладки" с более чем 7 кг наркотиков

Сейчас наркоторговцы задержаны. Товар изъят.

В Петербурге правоохранительные органы ликвидировали девять тайников с наркотическими веществами. В общей сложности оперативникам удалось изъять у злоумышленников более семи килограммов запрещенных веществ. Преступники задержаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков по региону.

По сведениям от оператвников, драгдилеры реализовывали собственную продукцию через интернет-магазин. Далее товар передавался покупателям посредством "закладок". Среди найденного: 5,5 килограммов амфетамина, более одного килограмма гашиша, 573 грамма марихуаны , 64 куста конопли и около 300 граммов психотропного вещества.

В отношении петербуржцев, занимающихся данной деятельностью, было возбуждено уголовное дело. На данный момент полиция определила их в качестве преступного сообщества.

Напомним, что на Литейном петербуржец вернул кухню на место после обращения соседей к судебным приставам.

Фото: Piter.tv