На Литейном петербуржец вернул кухню на место после обращения соседей к судебным приставам

Местный житель решил не рисковать собственными деньгами и исправить нарушение.

Петербургские приставы заставили местного жителя перенести кухню на участок, указанный в техническом задании дома. Инцидент произошел на Литейном проспекте. На несанкционированное использование территории пожаловались соседи нарушителя. Об этом сообщили представители пресс-службы УФССП по региону.

С заявлением на петербуржца обратилась женщина. Она рассказала, что 51-летний сосед перенес кухонное помещение в другую комнату. Отметим, что обвиняемый живет в отдельной, а не коммунальной квартире. Приставы объяснили фигуранту дела, что если кухня не будет возвращены согласно техническому паспорту, то правонарушитель заплатит исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.

В результате собственник согласился подчиниться требованиям представителей закона.

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Фото: Piter.tv