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На Литейном петербуржец вернул кухню на место после обращения соседей к судебным приставам
22 октября, 13:04
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lesjasap
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На Литейном петербуржец вернул кухню на место после обращения соседей к судебным приставам

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Местный житель решил не рисковать собственными деньгами и исправить нарушение.

Петербургские приставы заставили местного жителя перенести кухню на участок, указанный в техническом задании дома. Инцидент произошел на Литейном проспекте. На несанкционированное использование территории пожаловались соседи нарушителя. Об этом сообщили представители пресс-службы УФССП по региону.

С заявлением на петербуржца обратилась женщина. Она рассказала, что 51-летний  сосед перенес кухонное помещение в другую комнату. Отметим, что обвиняемый живет в отдельной, а не коммунальной квартире. Приставы объяснили фигуранту дела, что если кухня не будет возвращены согласно техническому паспорту, то правонарушитель заплатит исполнительский сбор в размере пяти тысяч рублей.

В результате собственник согласился подчиниться требованиям представителей закона.

Напомним, что Борис Вишневский: отказом встречаться Беглов нарушил Устав Петербурга.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей Происшествия Картина дня Новости СПб

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