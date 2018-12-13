В Петербурге выпустят сборник стихов драматурга Александра Володина

В издательстве также рассказали, что книга будет состоять из 576 страниц.

Петербургское книжное издательство "Симпозиум" выпустит самое полное собрание стихотворений драматурга Александра Володина. Об этом компания сообщила у себя на странице в Instagram.

Эта книга полезна и историку театра, и исследователю. Но главное – она созвучна мыслям многих читателей. Вам непросто? Душа не на месте? Неспокойно? "Все больше вампиров, все меньше доноров, нехватка крови"? Эта книга не успокоит и проблем не решит. Но вы поймете, что у вас совсем неплохая компания.

- написали в "Симпозиуме"

В издательстве также рассказали, что книга будет состоять из 576 страниц. Издание увидит свет 15 мая.

Александр Володин скончался в 2001 году и был похоронен на Комаровском кладбище недалеко от Санкт-Петербурга. За свою писательскую карьеру он создал ряд пьес, включая "Фабричную девчонку", "Пять вечеров". Его работы легли в основу таких кинолент как "Сирано де Бержерак", "Мать Иисуса", "Униженные и оскорблённые" и многое другое.

Фото: Симпозиум