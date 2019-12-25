В Петербурге выпало более 4 см снега

Сегодня в Северной столице продолжат идти осадки: дождь, мокрый снег и снежная крупа.

Ночью 6 апреля в Петербурге выпал снег, его высота составила более 4 см. На уборку улиц вышли 718 единиц техники и более 1 тыс. работников ручного труда. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству города.

Ночью город убирали 628 единиц техники и 338 работников ручного труда. Дополнительные силы были задействованы для работы в парках, садах и скверах, которые сейчас закрыты на просушку.

Напомним, с 1 апреля стартовал месячник благоустройства. По итогам первой недели специалисты успели убрать около 30 миллионов квадратных метров улиц, дворов, парков и скверов Петербурга. 24 апреля состоится общегородской субботник с участием жителей.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov / Анна Кириллова