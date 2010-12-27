В Петербурге выпал синий снег

Экологи выясняют вред необычного явления для людей и животных.

26 декабря на Петроградской стороне выпал снег ярко-синего цвета. Причину столь необычного явления устанавливает росприроднадзор по Северо-Западу.

Информация поступила сегодня днем из социальных сетей, где стали появляться фотографии от шокированных очевидцев. Окрашенный в синий и фиолетовый снег появился на Аптекарском проспекте. На место выехали специалисты, которые подтвердили факт явления.

Жители района отмечают, что синева расположена волнообразно, а толщина покрова достигает одного сантиметра. Предположительно, это произошло в результате разбора рядом стоящего здания.

Лаборатория взяла пробы вещества для подробного анализа. В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты исследования станут известны в ближайшее время.

Фото: ВКонтакте / Мария Чарнецкая, Кристина Коротаева