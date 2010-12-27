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В Петербурге выпал синий снег
Сегодня, 17:15
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nadiputintseva
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В Петербурге выпал синий снег

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Экологи выясняют вред необычного явления для людей и животных.

26 декабря на Петроградской стороне выпал снег ярко-синего цвета. Причину столь необычного явления устанавливает росприроднадзор по Северо-Западу.

В Петербурге выпал синий снег

Информация поступила сегодня днем из социальных сетей, где стали появляться фотографии от шокированных очевидцев. Окрашенный в синий и фиолетовый снег появился на Аптекарском проспекте. На место выехали специалисты, которые подтвердили факт явления.

В Петербурге выпал синий снег

Жители района отмечают, что синева расположена волнообразно, а толщина покрова достигает одного сантиметра. Предположительно, это произошло в результате разбора рядом стоящего здания.

Лаборатория взяла пробы вещества для подробного анализа. В пресс-службе ведомства сообщили, что результаты исследования станут известны в ближайшее время. 

Фото: ВКонтакте / Мария Чарнецкая, Кристина Коротаева

 

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Теги: новости спб , синий снег
Категории: Происшествия Новости СПб

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