Видео: В Петербурге выпал первый снег

Днем в регионе ожидают облачную погоду.

В Санкт-Петербург, наконец, пришла зима. В социальные сети местные жители выложили ролик с первым снегом.

Однако любителям белого покрова радоваться пока рано. В течение дня температура в городе на Неве поднимется до +3 градусов по Цельсию. Днем в регионе ожидают облачную погоду. Скорость ветра составит от 6 до 11 м/с, а к вечеру ветер усилится до 15 м/с. В ночное время температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Ранее мы писали о резком похолодании в Ленинградской области.

Видео: социальные сети