  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Виновник ДТП выплатил петербуржцу полмиллиона рублей
Сегодня, 13:42
287
Rybka123

Виновник ДТП выплатил петербуржцу полмиллиона рублей

0 0

В результате аварии пострадавший на протяжении двух лет не смог занимать трудовой деятельностью.

Красносельский суд Санкт-Петербурга удовлетворил гражданский иск петербуржца к водителю, который сбил истца на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Столицы.

Подсудимый, будучи за рулем, сбил мужчину на скутере. В результате аварии пострадавший получил травмы тяжелой степени тяжести и на протяжении двух лет не смог занимать трудовой деятельностью. В данный момент он продолжает проходить курс реабилитации.

Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать материальный и моральный вред. По решению суда подсудимый выплатит истцу 500 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: В Шушарах задержан подозреваемый в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 9-12 лет
Фото:  Piter.TV

Теги:
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий