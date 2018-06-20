Виновник ДТП выплатил петербуржцу полмиллиона рублей

В результате аварии пострадавший на протяжении двух лет не смог занимать трудовой деятельностью.

Красносельский суд Санкт-Петербурга удовлетворил гражданский иск петербуржца к водителю, который сбил истца на автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной Столицы.

Подсудимый, будучи за рулем, сбил мужчину на скутере. В результате аварии пострадавший получил травмы тяжелой степени тяжести и на протяжении двух лет не смог занимать трудовой деятельностью. В данный момент он продолжает проходить курс реабилитации.

Мужчина обратился в суд с требованием компенсировать материальный и моральный вред. По решению суда подсудимый выплатит истцу 500 тысяч рублей.

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