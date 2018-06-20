В Шушарах задержан подозреваемый в изнасиловании троих мальчиков в возрасте 9-12 лет

Сотрудники получили информацию о педофиле из Шушар в ходе проведения профилактической работы с подростками в Пушкинском районе. Дети рассказали, что некий гражданин совершает сексуальные преступления в отношении их сверстников.

В Шушарах задержали подозреваемого в преступлении сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области



Сотрудники получили информацию о педофиле из Шушар в ходе проведения профилактической работы с подростками в Пушкинском районе. Дети рассказали, что некий гражданин совершает сексуальные преступления в отношении их сверстников. Сотрудники полиции выяснили, что жертвами насильника стали трое мальчиков, их возраст варьируется от 9 до 12 лет. Родители уже написали заявления в полицию.

Вскоре личность злоумышленника была установлена: им оказался 47-летний мужчина, проживающий в съемной квартире в поселке Шушары. Он уже был судим за подобные преступления. Сейчас он задержан и в его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера".

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Фото: Piter.TV