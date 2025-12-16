В Петербурге вынесли штраф за негативный пост об армии

Ленинский районный суд оштрафовал Фёдора Горожанко за публикацию в Telegram-канале, которая, по мнению суда, формировала негативное отношение к Вооружённым силам России.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга огласил решение по делу об административном правонарушении в отношении Фёдора Горожанко. Мужчина признан виновным в совершении действий, направленных на дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов города, поводом для возбуждения дела стала публикация в его открытом телеграм-канале. Согласно материалам дела, размещённый пост содержал информацию, которая, по заключению суда, формировала негативное восприятие деятельности армии, подрывала авторитет Вооружённых сил и дискредитировала их действия в ходе специальной военной операции. По итогам рассмотрения суд назначил Горожанко наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Фото: Piter.TV