В Петербурге вынесли приговор по делу о присвоении денег коммерческих организаций

Екатерину Яковлеву признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

В среду, 9 сентября, стало известно, что прокуратура Центрального района поддержала государственного обвинителя по уголовному делу в отношении Екатерины Яковлевой.

Известно, что Яковлева занимала должность главного бухгалтера коммерческих организаций и, пользуясь своим положением, перечисляла деньги фирмы на свой счет. Так, подсудимая присвоила 47 миллионов рублей. В отношении нее возбудили дело по части четвертой статьи 160 УК РФ (присвоение). Суд признал Яковлеву виновной в совершении преступления, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV