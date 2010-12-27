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Автоледи на "Порше" отправили в тюрьму за ДТП на Уральской улице
Сегодня, 16:01
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Rybka123

Автоледи на "Порше" отправили в тюрьму за ДТП на Уральской улице

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Обвиняемая сбила людей на пешеходном переходе.

В Петербурге суд вынес обвинительный приговор местной жительницы, которая стала виновницей ДТП с пострадавшими. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. 

По данным следствия, авария произошла в мае 2018 года у дома 1 по Уральской улице. Обвиняемая, будучи за рулем "Порше", сбила людей на пешеходном переходе. В результате ДТП один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

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Фото: Piter.TV

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Теги: обвинительный приговор, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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