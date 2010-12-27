Автоледи на "Порше" отправили в тюрьму за ДТП на Уральской улице

Обвиняемая сбила людей на пешеходном переходе.

В Петербурге суд вынес обвинительный приговор местной жительницы, которая стала виновницей ДТП с пострадавшими. Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

По данным следствия, авария произошла в мае 2018 года у дома 1 по Уральской улице. Обвиняемая, будучи за рулем "Порше", сбила людей на пешеходном переходе. В результате ДТП один из пострадавших был госпитализирован в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

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