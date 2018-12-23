Петербурженке насмерть сбившей мотоциклиста дали условный срок

Также ей предстоит компенсировать моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей.

В Петербурге Московский суд вынес обвинительный приговор женщине, по вине которой в ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Сама авария произошла в июле прошлого года на набережной Обводного канала. Установлено, что подсудимая, будучи за рулем автомобиля, нарушила правила дорожного движения, что привело к ДТП с участием мотоциклиста. От полученных травм байкер скончался.

Обвиняемая свою вину полностью признала. Суд назначил ей наказание в виде условного срока на 1 год и 6 месяцев. Также ей предстоит компенсировать моральный ущерб в размере 700 тысяч рублей.



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