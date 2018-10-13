В Усть-Луге в июне начнут строить новый порт за 45 млрд рублей

Объект будет полностью готов к 2024 году.

Под Усть-Лугой в начале лета начнется строительство нового портового терминала. По данным генерального директора организации, в проект инвестировано около 45 миллиарда рублей. Также Алексей Жарков заявил, что эксплуатация объекта позволит принимать ежегодно около 26 миллионов тонн пищевых продуктов и грузов без тары. Большая часть этого товара - зерно.

Планируется создать три терминала: для зерна, пищевых продуктов и навалочных грузов. К ним будут присоединены пять причалов. К 2024 году порт должен достичь объем грузооборота в 24-28 тонн.

Отметим, что подготовительные работы по строительству начнутся уже в апреле. К созданию первой очереди привлечены собственные средства компании "Новотранс". В дальнейшем руководство привлечет средства финансовых организаций.

Напомним, что "Газпром арена" вечером примет 50 тысяч болельщиков матча "Зенит-Вильярреал".

Фото: Piter.tv