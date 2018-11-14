Петербуржец украл предметов искусства на 600 тысяч и сел в тюрьму

Подсудимый свою вину полностью признал.

Калининский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор местному жителю, который совершил ряд краж предметов искусства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, в апреле 2016 года обвиняемый проник в чужую квартиру откуда похитил подлинную картину стоимостью, иллюстрации соборов Северной столицы, картину с изображением кабанов, китайские плакаты. Общий ущерб составил 134 тысячи рублей. На этом он не остановился и через полтора года вернулся в квартиру жертвы, откуда вынес бронзовую статую, серебряную икону и картина неизвестного художника. Сумма ущерба составила почти полмиллиона рублей.



Подсудимый свою вину полностью признал. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима.



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