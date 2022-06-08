Он забрал из сейфа около 600 тысяч рублей.

В Петербурге бывший управляющий фитнес-клубом обвиняется в присвоении зарплаты коллег. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Петербургу.

По информации следствия, 33-летний уроженец Мурманской области в период с марта по апрель 2022 года был управляющим в фитнес-клубе на улице Большая Разночинная. Находясь на рабочем месте в тренажерном зале, он отключил систему видеонаблюдения, после чего открыл сейф и забрал оттуда около 600 тысяч рублей, которые предназначались для выплаты зарплаты сотрудникам.

Уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, в крупном размере" направлено в Петроградский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее петербуржец проделал дыру в стене для кражи имущества матери. Имущество сын продал, а более 187 тысяч рублей потратил на ставки и интернет-казино.

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