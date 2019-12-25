Петербуржец окажется на скамье подсудимых за присвоение поминальных денег

Ущерб ритуального агентства составил 90 тысяч рублей.

В Петербурге будут судить сотрудника ООО "Ритуальная служба "Обряд". Его обвиняют в присвоении денег, которые он получал от родственников усопших якобы на проведение традиционных обрядов погребения. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый уверял родственников в обязательном проведении всех причитающихся услуг. После чего он подделывал платежные документы и присваивал себе деньги, не устраивая достойного сопровождения в последний путь.

Ритуальному агентству пришлось возместить все расходы клиентов. Ущерб от нерадивого сотрудника составил 90 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали белоруса за мошенничество на 65 млн рублей.

Фото: Piter.TV