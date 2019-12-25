В Петербурге задержали белоруса за мошенничество на 65 млн рублей

Подозреваемый переводил деньги на счета подставной компании с использованием подложных документов.

В понедельник, 3 августа, в Петербурге задержали подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Им оказался 44-летний уроженец республики Беларусь. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено еще 29 января текущего года. Неустановленные лица, используя подложные документы, переводили на счета подставной компании "Радуга" (уже ликвидирована) крупную сумму денег. Махинации продолжались в период с 26 июня по 24 октября 2018 года. За это время мошенники перевели 65,1 млн рублей за поставку товаров народного потребления, которые фактически поставлены не были.

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать у входа в гостиницу "Вертикаль" на Московском проспекте. Расследование уголовного дела продолжается.

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