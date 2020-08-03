Полиция поймала обманувшего пенсионерку лжепродавца фильтров для воды

Ранее пенсионерка уже становилась жертвой мошенников.

Полицейские задержали мужчину, который под видом юриста украл у 91-летней петербурженки 120 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Потерпевшая обратилась в полицию 30 июня. Она рассказала о том, что к ней в квартиру в Василеостровском районе пришел неизвестный мужчина, который предложил установить фильтры для воды. В беседе с гостем пенсионерка сообщила, что ранее она становилась жертвой мошенниц, но в полицию не обращалась. После этого незнакомец поведал, что он якобы юрист и может помочь вернуть украденные деньги. "Услуга" обошлась хозяйке квартиры в 120 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

В результате оперативно-разыскных действий полиция задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний безработный гражданин, который ранее уже был судим за кражу. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что конфликт со стрельбой на Ланском шоссе попал на видео.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области