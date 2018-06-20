Соответствующее постановление подписали власти города.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что в Петербурге выделят на достройку школ и поликлиник 1,6 миллиарда рублей. Постановление "О перераспределении объёмов работ, предусмотренных комитету по строительству, между объектами Адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" подписали власти города.

Так, в рамках корректировки бюджета, средства получат 18 школ и детских садов в разных районах города. Кроме того, финансирования получит жилой дома на улице Красных партизан в Колпино.

Согласно документам, постановление также предполагает направление дополнительных средств на возведение и ремонт пяти медучреждений.

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