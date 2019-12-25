В Петербурге выберут лучшего водителя троллейбуса

В понедельник, 17 августа, стало известно, что Петербурге выберут лучшего водителя троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".
Состязание пройдет на подготовленной трассе на Сызранской улице 18 августа в 11:00 утра. Там расположен троллейбусный парк, который открылся в городе на Неве 80 лет назад. Отмечается, что участники соревнований продемонстрируют профессиональный уровень подготовки.
Это значит, что нужно демонстрировать не только и не столько скорость выполнения заданий, сколько качество
пресс-служба "Горэлектротранса"
Трем победителям повысят разряд и дадут премию.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские застройщики отказываются от крупных проектов.
Фото:pixabay
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