В Петербурге выберут лучшего водителя троллейбуса

Состязание начнется 18 августа в 11:00 в Троллейбусном парке №1 на Сызранской улице.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что Петербурге выберут лучшего водителя троллейбуса. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Состязание пройдет на подготовленной трассе на Сызранской улице 18 августа в 11:00 утра. Там расположен троллейбусный парк, который открылся в городе на Неве 80 лет назад. Отмечается, что участники соревнований продемонстрируют профессиональный уровень подготовки.

Это значит, что нужно демонстрировать не только и не столько скорость выполнения заданий, сколько качество пресс-служба "Горэлектротранса"

Трем победителям повысят разряд и дадут премию.

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