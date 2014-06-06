В Петербурге ведется сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей

В ближайшие дни пункт приема гуманитарной помощи будет работать по следующему графику: 14 августа с 9:00 до 21:00, 15 августа с 9:00 до 21:00, 16 августа с 9:00 до 12:00.

В Петербурге начался сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Липецкой областей. Пункт приема вещей находится на улице Чайковского, 71. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

В ближайшие дни пункт приема гуманитарной помощи будет работать по следующему графику: 14 августа с 9:00 до 21:00, 15 августа с 9:00 до 21:00, 16 августа с 9:00 до 12:00.

В качестве гуманитарной помощи можно принести: кровать раскладную с матрасом, пледы, электроплитку (одна конфорка д.15), электрический чайник на 1,8 литра, набор пластиковой посуды на четыре персоны, влажные салфетки, бумажные полотенца, зубную пасту, зубные щетки, мыло, тепловые пушки прямого нагрева. Кроме того, горожане могут помочь продуктовыми наборами, мясными и рыбными консервами, сгущенкой, сухим молоком, питьевой водой российского производства в пластиковой бутылках, паштетами. Можно принести шампунь, стиральные порошок, памперсы № № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, детское питание, сухие молочные каши, мочалки, постельное белье, полотенца, одеяла, подушки, станки для бритья одноразовые, пеленки. В качестве гуманитарной помощи принимают детскую и взрослую одежду: футболки, сорочки, спортивные костюмы, нижнее белье, резиновые шлепанцы, носки.

Ранее мы писали, что на пребывание в Ленобласть приехали 125 детей из Белгородской области.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского



