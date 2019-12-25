Петербургские работодатели подняли спрос на готовых работать удаленно специалистов

Нуждающихся в удаленщиках работодателей стало в 1,5 раза больше.

В условиях пандемии коронавируса в Петербурге в полтора раза вырос спрос на специалистов, готовых работать удаленно. Как сообщили аналитики сервиса HeadHunter по Северо-Западу, исследовались вакансии, открытые в марте, апреле и мае.

За весну в регионе работодатели открыли на 51% больше предложений с удаленным форматом работы, чем в прошлом году. В Петербурге чаще всего предлагали "удаленку" IT-специалистам, специалистам из сфер продаж, маркетинга и PR, представителям науки и образования, искусства и медиа, а также административному персоналу. Эксперты сервиса отметили, что почти в половине дистанционных вакансий требовались специалисты с опытом работы от года до трех лет, в четверти предложений искали уже опытных людей, а в оставшейся четверти предлагали работу новичкам.

Средняя зарплата в вакансиях удаленного формата составила 59 тысяч рублей, хотя планка самих соискателей, готовых к работе с дивана, составила на 9 тысяч рублей меньше.

Между тем, более 80% жителей Петербурга хотели бы сменить работу.

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