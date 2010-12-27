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В начале 2018 года тысяча обманутых дольщиков получит квартиры в Приморском районе
Сегодня, 8:36
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lesjasap
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В начале 2018 года тысяча обманутых дольщиков получит квартиры в Приморском районе

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Обманутых дольщиков частично заселят в многострадальный жилой комплекс "Су-155".

В начале 2018 года более тысячи обманутых дольщиков получат квартиры. Об этом заявил исполняющий обязанности главы комитета по строительству в Петербурге Евгений Барановский. Он сообщил, что в первом квартале выдадут жилплощадь в комплексе “СУ-155”. “Проблемное” здание располагается по Пригородному проспекту. Отметим, что недовольные задержкой возведения дома петербуржцы ждут своей квартиры уже несколько лет. 
 
Спикер добавил, что три корпуса из шести в скором времени будут сданы. Их строительство находится на завершающем этапе. 
Теги: дольщики , комплекс , обман , пригородный проспект , строительство , су-155
Категории: Новости СПб

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