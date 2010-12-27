В начале 2018 года тысяча обманутых дольщиков получит квартиры в Приморском районе

Обманутых дольщиков частично заселят в многострадальный жилой комплекс "Су-155".

В начале 2018 года более тысячи обманутых дольщиков получат квартиры. Об этом заявил исполняющий обязанности главы комитета по строительству в Петербурге Евгений Барановский. Он сообщил, что в первом квартале выдадут жилплощадь в комплексе “СУ-155”. “Проблемное” здание располагается по Пригородному проспекту. Отметим, что недовольные задержкой возведения дома петербуржцы ждут своей квартиры уже несколько лет.

Спикер добавил, что три корпуса из шести в скором времени будут сданы. Их строительство находится на завершающем этапе.