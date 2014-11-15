В Петербурге в четырех районах ограничат движение транспорта с 21 октября

В Петербурге ограничат движение транспорта в Кронштадтском, Невском, Петроградском и Центральном районах с 21 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Кронштадтский район
В связи с производством работ по реконструкции тепловой сети с 21 по 22 октября закрывается движение транспорта на перекрестке Посадской улицы и Андреевской улицы в Кронштадте.
Невский район
С 21 октября по 22 ноября в связи с ремонтом дороги ограничивается движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от Смоляной улицы до Общественного переулка, включая перекрестки.
Петроградский район
С 21 по 30 октября в связи с производством работ по врезке в газопровод и восстановлению благоустройства ограничивается движение транспорта по улице Графтио от Каменноостровского проспекта до тупика.
Центральный район
С 21 октября по 30 ноября из-за ремонта набережной ограничивается движение транспорта по набережной реки Фонтанки у Аничкова моста.
Ранее сообщалось, что в Петербурге ограничат движение транспорта в двух районах с 20 октября.
Фото: Piter.TV
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