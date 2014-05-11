В Петербурге ограничат движение транспорта в двух районах с 20 октября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в двух районах с 20 октября.

В Петербурге в Выборгском и Центральном районах ограничат движение траснпорта с 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Выборгский район

С 20 октября по 25 декабря в связи с производством работ по устройству въездов-выездов ограничивается движение транспорта по Заречной улице в Парголово у дома 25 по улице Михаила Дудина.

Центральный район

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей с 20 по 27 октября ограничивается движение транспорта на перекрестке Невского проспекта, улицы Восстания, площади Восстания и Лиговского проспекта, а по 23 октября на перекрестке Невского проспекта и Большой Конюшенной улицы.

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по Синопской набережной с 20 октября 2023 года по 20 июля 2024 года ограничивается движение транспорта по Синопской набережной от проспекта Бакунина до Херсонского проезда, а также по проспекту Бакунина у Синопской набережной.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в двух районах ограничат движение транспорта с 18 октября.

Фото: Piter.TV

