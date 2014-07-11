В Петербурге в двух районах ограничат движение транспорта с 18 октября

ГАТИ информирует о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в двух районах с 18 октября.

В Петербурге в Пушкинском и Курортном районах ограничат движение транспорта с 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Пушкинский район

С 18 по 23 октября из-за ремонта дороги ограничивается движение транспорта по Колпинскому шоссе в поселке Шушары от Московского шоссе до Туровской улицы.

Курортный район

С 18 октября (08:00) до 20 октября (08:00) закрывается движение транспорта по Песочной улице в поселке Ушково от Рощинского шоссе до Инженерной улицы из-за ремонта дороги.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в шести районах ограничат движение транспорта с 15,16 и 17 октября.

Фото: Piter.TV