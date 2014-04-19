В Петербурге в апреле появилось на свет 17 малышей с массой тела до килограмма

Такие дети проводят в стационаре в среднем полгода.

В апреле 2022 года 271 новорожденный петербуржец нуждался в специализированной медицинской помощи. Эти малыши появились на свет недоношенными или с пороками развития. В целом количество таких детей остается в последние годы стабильным. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Больше половины малышей (154 ребенка) были направлены в Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий. Им была оказана вся необходимая помощь.

В апреле появилось на свет 17 малышей с массой тела до килограмма. Самой маленькой пациенткой, которая в апреле была переведена из отделения реанимации новорождённых на отделение патологии, стала девочка с массой тела при рождении 460 граммов. На данный момент малышке уже 3 месяца, и она весит 1510 граммов. Такие дети проводят в стационаре в среднем полгода. Им необходимо освоить ряд навыков, например, самостоятельное питание и дыхание.

Ранее стало известно, что у детской больницы в Петербурге появится "терапевтический" сад.

Фото: Telegram / Комздрав СПб