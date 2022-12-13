В Петербурге в Пионерском саду установят 54 светодиодных светильника

Осветят пешеходные дорожки и две детские площадки, которые находятся на территории сада.

В Приморском районе Петербурга на территории Пионерского сада установят уличное освещение. Об этом 6 апреля рассказал в своём телеграм-канале вице-губернатор Петербурга Сергей Дрегваль.

Так, планируется установить 54 светодиодных светильников и четырёх прожекторов, а также проложить более двух километров кабельной лини. Он уточнил, что осветят пешеходные дорожки и две детские площадки, которые находятся на территории сада. Для выполнения работ уже заключили контракт, активная фаза начнется летом.

Ранее в квартире на Озерном переулке родители нашли своего 5-летнего сына без сознания. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Фото: piter.tv



