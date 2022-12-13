В Петербурге в ЕПК включили холодную воду

При этом в отдельных домах изменения вступят в силу только в марте.

В Петербурге с февраля в ЕПК включили коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению. Об этом 10 марта рассказали в пресс-службе "Водоканала".

В сообщении "Водоканала" уточнили, что изменения связаны с реорганизацией АО "ВЦКП „Жилищное хозяйство"" в форме присоединения к АО "ЕИРЦ СПб". При этом в отдельных домах изменения вступят в силу только в марте.

Ранее в Смольном объяснили подорожание отопления в декабре. Из-за снижения среднемесячной температуры для обогрева многоквартирных домов потребовалось большее количество тепловой энергии, рассказали в ведомстве.

Фото: Piter.tv

