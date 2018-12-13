В Петербурге в День Победы включат светомузыкальные фонтаны

Фонтаны включат на площади Ленина и в Кронштадте.

В среду, 8 мая, стало известно о том, что в городе на Неве в День Победы включат светомузыкальные фонтаны. Об этом сообщают в пресс-службе "Водокнала".

Так, два светомузыкальных фонтана включат на площади Ленина и в Кронштадте. Они оснащены акустикой и цветной подсветкой. В компании отметили, что с помощью системы управления, струи фонтана создадут эффект танца.

Фонтанный комплекс на площади Ленина будет работать ежедневно с 10:00 до 23:00. Представление начнется в 12:00 и в 22:00.

Второй фонтан работает с 10:30 до 23:00. Местные жители увидят шоу в 12:00, 16:00, 20:00 и 21:00.

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