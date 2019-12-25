На КАД в Курортном районе столкнулись автобус и грузовик

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Петербурге.

На кольцевой автодороге в Курортном районе Петербурга произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

К ликвидации последствий ДТП привлекались три единицы техники и 14 спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.

Фото: Piter.TV