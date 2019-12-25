На КАД в Курортном районе столкнулись автобус и грузовик

На кольцевой автодороге в Курортном районе Петербурга произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса. В результате аварии пострадали пять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.
К ликвидации последствий ДТП привлекались три единицы техники и 14 спасателей. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, что росгвардейцы обнаружили загоревшуюся машину на 17-й линии В. О. и вызвали пожарных.
Фото: Piter.TV
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