В Петербурге уволился глава Бюро судебно-медицинской экспертизы

В Петербурге покинул свой пост руководитель городского бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Лобан. Об этом 6 марта сообщила "Фонтанка.ру".
По данным издания, он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, причиной для этого стал ролик, попавший в Сеть, на котором в ординаторской морга накануне Дня защитника Отечества устроили стриптиз.
В конце февраля также стало известно об уходе главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. Он возглавлял инфекционную больницу 25 лет.
Фото: pixabay.com
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