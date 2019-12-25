В Петербурге уволился глава Бюро судебно-медицинской экспертизы

Он решил оставить должность по собственному желанию.

В Петербурге покинул свой пост руководитель городского бюро судебно-медицинской экспертизы Игорь Лобан. Об этом 6 марта сообщила "Фонтанка.ру".

По данным издания, он написал заявление по собственному желанию. По одной из версий, причиной для этого стал ролик, попавший в Сеть, на котором в ординаторской морга накануне Дня защитника Отечества устроили стриптиз.

В конце февраля также стало известно об уходе главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева. Он возглавлял инфекционную больницу 25 лет.

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