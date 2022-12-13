В Петербурге увеличилось количество станций зарядки мобильных телефонов

Сейчас более 10 тыс. таких станций в городах-миллионниках.

За последний год в городах-миллионниках выросло количество станций зарядки мобильных телефонов на 84%. Петербург уступил Москве по их количеству. Об этом пишет "Петербургский дневник" со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

Сейчас более 10 тыс. таких станций в городах-миллионниках. Обычно это терминалы, в которых можно взять повербанк, а вернуть его в другом месте или городе. Больше всего количество таких станций увеличилось в Петербурге. Так, число терминалов выросло на 187% и составило 2471. Больше всего их в Центральном – 21% процент от всех станций), Приморском – 10% и Адмиралтейском – 8% районах.

Ранее в 2023 году в Петербурге установят 45 электрозаправочных станций. На это выделили средства из федерального бюджета.

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