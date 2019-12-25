В Петербурге утонул заслуженный врач-патологоанатом Борис Ариэль

Он погиб во время ежедневной прогулки.

Тело заслуженного врача РСФСР, известного патоморфолога Бориса Ариэля обнаружено в акватории Сестрорецкого Разлива. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Согласно официальному заявлению ведомства, тело 87-летнего врача было обнаружено в 16:40 по московскому времени в 40 метрах от берега. Личность погибшего установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего оформления.

Ранее, утром 13 сентября, Ариэль не вернулся с ежедневной прогулки к Сестрорецкому Разливу. На берегу водоема были обнаружены его личные вещи. По свидетельствам местных жителей, в день исчезновения мужчину видели плавающим в водоеме.

Борис Моисеевич Ариэль — выдающийся советский и российский патоморфолог, автор более 350 научных работ. С 1981 года работал в Ленинградском НИИ фтизиопульмонологии, где возглавлял отдел лабораторной диагностики туберкулеза. Даже после выхода на пенсию продолжал научную деятельность в должности научного консультанта.

Фото: wiki commons/GennadyL/CC0 1.0