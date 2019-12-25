В Петербурге установят 145 светофоров на солнечных батареях и 55 "лежачих полицейских"

Работы должны завершиться к 16 июля.

В Петербурге в этом году установят новые сигнальные светофоры и искусственные неровности. Работы завершат до 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

В северных районах города работы проведет ООО "Орион", в центральной и южной частях города – ООО "ПСК ПроДвижение".

Подрядчики до 16 июля должны установить 145 светофоров на 55 адресах. Это светофоры для нерегулируемых пешеходных переходов для привлечения внимания водителей. Устройства работают от солнечной энергии.

Также по 55 адресам специалистам нужно будет обустроить искусственные неровности.

В тоннеле у Гренадерского моста до 17 мая ограничат движение.

Фото: Piter.tv