Новый светофор подключен в Красногвардейском районе

Он находится на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы.

Новый светофор подключили в Красногвардейском районе, он находится на перекрестке проспекта Шаумяна и Казанской улицы. Об этом сообщили в Комитете по транспорту.

Светофор улучшит условия движения транспортных средств и сделает более безопасным путь горожан от остановок наземного общественного транспорта к социальным объектам, включая Малоохтинский колледж и школы №№490 и 609. комитет по транспорту

Также в районе светофора располагается детский сад №1 Красногвардейского района и отделение почтовой связи.

Напомним, о неисправных технических средствах организации дорожного движения можно сообщить в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 576-01-91.

Около месяца назад в Приморском и Невском районах Петербурга заработали новые светофоры.

Фото: Комитет по транспорту