В Приморском и Невском районах Петербурга заработали новые светофоры

Регулировщик на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова был построен в приоритетном порядке.

Новые светофорные объекты подключены в Приморском и Невском районах Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 29 декабря.

Регулировщик на пересечении проспекта Королева и улицы Шаврова был построен в приоритетном порядке. Специалисты городской Дирекции по организации дорожного движения обследовали участок и пришли к выводу о том, что местные жители нуждаются с светофоре в связи с интенсивностью транспортных и пешеходных потоков.

Кроме того, заработал светофор на перекрестке у дома 60 по Октябрьской набережной и улицей Новоселов. Проект создания этого регулировщика разработали в составе документации по подключению Октябрьской набережной к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД) Петербурга.

Всего на 2023 год планировали установку 45 светофорных объектов.

Ранее на Piter.TV: на пересечении Почтамтского переулка и улицы Якубовича установили светофор.

Фото: комитет по энергетике Петербурга