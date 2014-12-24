Ушел из жизни один из основателей Ленинградского балета на льду Куренбин

Петербург прощается с создателем балета на льду.

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни скончался мастер спорта СССР международного класса, один из создателей Ленинградского балета на льду Владимир Куренбин. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Владимир Куренбин ушел из жизни 8 октября в возрасте 79 лет. За годы спортивной карьеры он выступал за ДСО "Буревестник", а также входил в состав сборных Ленинграда и СССР. Его вклад в развитие отечественного фигурного катания и создание легендарного Ленинградского балета на льду отмечают коллеги и ученики.

Прощание с Владимиром Куренбиным состоится 10 октября на Смоленском кладбище.

Фото: Вконтакте / Оксана Куренбина